To se vysvětlí, soudruzi: Seriál jde ve stopách Arabely, Návštěvníků, Zlaté labuti i StarDance

Scenárista Miro Šifra se se svými hrdiny pohyboval mezi drogovou mafií ve Zrádcích, bývalými příslušníky StB v Rudém kapitánovi i obchodníky se zbraněmi v minisérii Rédl. Na výlet do normalizačního Československa si v případě seriálu To se vysvětlí, soudruzi! přizval scenáristky Lucii Vaňkovou a Marii Starou. Pro inspiraci ale nešli daleko, stačilo se podívat na zoubek skutečnosti. Ačkoliv jednotlivé případy jsou z větší části vymyšlené…

Vtípky o StB, Hitlerovi i fašismu

„Po mnoha letech navazujeme na mimořádně úspěšné seriály Arabela či Návštěvníci, které Česká televize natočila v koprodukci s Němci,“ chválí si kreativní producent Jan Lekeš nový projekt. Až doposud všichni o tématu Státní bezpečnosti referovali vážně, seriózně a jednoznačně negativně. Tvůrci nového osmidílného seriálu na to jdou jinak – že prý je čas a snad i zdravé, aby se z toho začala dělat také legrace! Inspiraci hledali ve Francii, kde vcelku běžně u tématu druhé světové války padají vtípky na Hitlera nebo fašismus. Zda to český divák přijme, nebo to bude přece jen brzy, uvidíme po pár dílech. Diváky také potěší, že uvidí hned několik svých oblíbených hvězd – a to jak vítěze taneční soutěže StarDance, tak hvězdy Zlaté labutě, seriálu, který je v současné době mimořádně populární.

I herec Jiří Macháček se nechal na svou první roli v seriálu přemluvit kvalitou a atraktivním scénářem. Nadšený byl také ze své seriálové dcery, kterou si zahrála loňská vítězka taneční soutěže StarDance Darija Pavlovičová. „Nemají to jeden s druhým jednoduché, ale mají se rádi. A to se nám s Darijou, která Evu hraje, předstíralo celkem snadno,“ říká Macháček.

I Jan Cina, který rovněž dříve zvítězil ve StarDance, byl ze své role nadšený. „Paranormálno mě vždy fascinovalo, už od malička. Četl jsem knížky o nevysvětlitelných záhadách a doufal, že něco takového jednou zažiju. Že minimálně uvidím UFO. Ale asi s věkem, s tím, jak se člověk vyvíjí, bych to nenazval paranormálnem, ale určitě věřím v sílu nějaké energie. Vlastně v takovou sílu, která pak dokáže dělat i ty paranormální věci, které neumíme vysvětlit. Ale když se nad tím pak člověk komplexněji zamyslí, tak ono to všechno dává smysl. Prostě věřím, že nějaká energie umí vytvořit jakousi velkou energii, která něčím nebo někým pohne, někomu změní život. V to určitě věřím a vlastně to i určitým způsobem zažívám,“ říká Cina o své postavě Vojty Beka.

Osmdesátkový hřib nebude chybět

Diváci se v seriálu mohou těšit také na Annu Fialovou, která si zahraje nekompromisní vyšetřovatelku Státní bezpečnosti. Ačkoliv se tvůrci netají tím, že berou téma s jakousi lehkostí, herečka si dávala velký pozor, aby historii nezesměšňovala.

„Zároveň jsem ale zastánkyní faktu, že humor, v jakékoliv své formě, je největším lékem na všechno. S určitým odstupem času je důležité si umět z čehokoliv udělat legraci. I když se mi to asi snadno říká, jelikož jsem tu dobu na vlastní kůži nezažila, ale právě humorem, nadsázkou, parodií jsme chtěli tuhle etapu naší nedávné historie trochu odlehčit. Oba estébáci v seriálu To se vysvětlí, soudruzi! jsou svým způsobem hloupí, obzvláště přístupem k totalitnímu režimu,“ hodnotí scénáře k jednotlivým postavám Fialová.

Zajímavosti o seriálu

Názvy jednotlivých epizod jsou inspirovány skutečnými názvy československých filmů . První díl nese název Ostře sledované UFO, další Jak škrtit mistra Šálka; Copak je to za veksláka; Hoří, má babičko; Paní, vy jste vdova!, dále Balada pro Kozlopíra a poslední Srdečné pozdravy z lázní.

. První díl nese název Ostře sledované UFO, další Jak škrtit mistra Šálka; Copak je to za veksláka; Hoří, má babičko; Paní, vy jste vdova!, dále Balada pro Kozlopíra a poslední Srdečné pozdravy z lázní. Ústav paranormálních jevů má skutečný předobraz, a to Psychoenergetickou laboratoř (PEL) . Ta byla založena v 70. letech.

. Ta byla založena v 70. letech. V každém z osmi dílů je minimálně jeden speciální herecký host v epizodní roli. Například Martin Siničák, Rostislav Novák ml., Magdalena Borová, Eliška Křenková, Přemysl Bureš, Saša Rašilov, Ivana Chýlková nebo Luboš Veselý z Kukaček. A překvapivě se jich objeví mnoho z úspěšného seriálu komerční televize Zlatá labuť. Mezi nimi třeba Ladislav Hampl, Jaroslav Plesl, Beáta Kaňoková nebo Barbora Bočková.

Například Martin Siničák, Rostislav Novák ml., Magdalena Borová, Eliška Křenková, Přemysl Bureš, Saša Rašilov, Ivana Chýlková nebo Luboš Veselý z Kukaček. A překvapivě se jich objeví mnoho z úspěšného seriálu komerční televize Zlatá labuť. Mezi nimi třeba Ladislav Hampl, Jaroslav Plesl, Beáta Kaňoková nebo Barbora Bočková. V seriálu se objevují dva po sobě jdoucí vítězové taneční soutěže StarDance – Darija Pavlovičová a Jan Cina.

Režisérské duo si rozdělilo práci tak, že Matěj Chlupáček točil všechny liché epizody a Michal Samir všechny sudé. Závěrečnou, osmou epizodu natáčeli společně.

Darija Pavlovičová levitovala ve výšce 30 metrů nad zemí v Karlově Studánce.

Pro osm hodinových dílů zkomponoval Ondřej Gregor Brzobohatý celkem pět hodin hudby.

V jednom ateliéru ČT vznikl kompletně celý Ústav paranormálních jevů , což byla největší stavba, a v tomto prostoru štáb strávil téměř tři týdny natáčení.

, což byla největší stavba, a v tomto prostoru štáb strávil téměř tři týdny natáčení. V dalším ateliéru ČT tvůrci postavili také dva byty a další samostatný pokoj.

Byla postavena i replika části Ještědu, a to v reálné velikosti 1 : 1.

Štáb natáčel například v TJ Sokol Vinohrady, v Ústavu makromolekulární chemie Akademie věd, na sídlišti ve Vršovicích, na Ještědu, na libereckém náměstí, v Karlově Studánce, v klatovské nemocnici i v trampské osadě Měsíční údolí v Mrači.

Zdroj: redakce, Česká televize

