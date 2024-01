Zlatá labuť se natáčí jen do konce ledna, pak se ateliéry zavřou. Pro Ryšku je to druhá šance

Ačkoliv se chtěla představitelka Evy Duškové vrátit v květnu zpátky na plac, už je jisté, že do Zlaté labutě to rozhodně nebude. Podle štábu se má natáčet zhruba do konce ledna a pak bude definitivní konec. Ani prosby diváků, kterých se na internetu objevovalo požehnaně, tak tvůrce nepřesvědčily k tomu, aby nadále pokračovali.

Ester čekají problémy, poslední Wintonův vlak už neodjel

Na svou novou roli se ve třetí sérii těší Šárka Krausová, která se stane náhradnicí Bouchnera. Ačkoliv její role nebude na první pohled kladná, rozhodně nedosáhne takové síly, jako tomu bylo u ředitele, který neváhal místní ženy vydírat, znásilňovat a krutě zkoušet. Těžký osud pravděpodobně čeká Ester, která se dostala do posledního Wintonova vlaku. Ten však i v historii zastavili Němci a on s dětmi do svého cíle neodjel. Němcům a zejména Hitlerovi Ester zazlívá, že jí zabili rodiče.

I proto se chová velmi agresivně vůči jakýmkoliv nacistickým symbolům, nebere si servítky, natož aby se někoho bála. To zkrátka nemá v povaze. Její představitelku Leonu Skleničkovou tak čeká role plná výzev. Během vánočních svátků se přitom dočkala zcela jiných rolí – diváci ji mohli znovu vidět například v Krakonošově tajemství, kde našla svou pravou lásku. K tomu se však Zlatá labuť ani neblíží. Tady se bude psát úplně jiný příběh…

Petr na místo setkání nedorazil

Zdá se, že ke svému konci dospěla láska Báry a Petra. Ten nestihl přijít na smluvené místo, odkud spolu chtěli utéct. Ačkoliv jeho velká láska nejspíš trvá a stále na svou Báru myslí, scénář naznačuje, že se nechá svést právě novou paní ředitelkou.

Do děje už se však Bára pravděpodobně nevrátí. Vzhledem k tomu, že je na ni vydaný zatykač, by to bylo více než riskantní. V nějakém tom díle by se však ještě mihnout mohla – fotografie na sociálních sítích naznačují, že si ještě chodí sem tam něco natočit.

Kristýna Ryška míří zpátky k rodině

O něco menší úlohu bude mít zřejmě i jejich „kumpánka“ Alena, kterou šťastný konec s Kristýnou Ryškou rozhodně nečeká. Zrádná a pomstychtivá Irena Mašková bude mít totiž úplně jiné starosti a zdá se, že se rozhodla ublížit všem, kteří se jí v minulosti pokusili přesvědčit, že jako lesba nemá žádné slovo ani budoucnost.

Už teď je jasné, že to bude velmi ostré a herci se mohou těšit na velké výzvy. Už však jen několik týdnů – až bude dotočeno, budou mít prostor pro novou životní etapu. A zatímco v médiích probíhaly hojné spekulace o Kristýně Ryšce a jejím manželství, které měly náročné cesty do Prahy ohrožovat, Adama Vaculu čekají jiné povinnosti – s kuchařkou Veronikou Beskydiarovou si koupili nové hnízdečko lásky, které spolu momentálně zvelebují. Ta si mimochodem v nové sérii zahraje. Oblékla kostým jeptišky, s Petrem Kučerou však nic společného neměli…

Zdroj: redakce, TV Nova, VOYO

