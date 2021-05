Muž málem zemřel v mobilním WC. Co se stalo a jak se zachránil?

Na místo zásahu, památného parku občanské války v Gettysburgu v americké Pensylvánii, byl šéf náměstka dobrovolného hasičského sboru Barlow přivolán na pomoc muži uvízlému pod padlým stromem. Hasič Joe Robinson ze zkušenosti počítal s uvíznutím v autě nebo v jiném dopravním prostředku. Když ale na místo dorazil, nestačil se divit, přiznal pro server York Daily Record.

Poté, co dorazil na parkoviště u historického monumentu, objevil zaparkované vozidlo, uvnitř ale nikoho nenašel. Až o chvilku později zjistil, že jeho příjezd nebyl vyžádán kvůli uvíznutí v autě. „Když jsem se dostal na místo, byli tam už strážci parku, a tak jsem se zeptal, jestli už se všichni dostali ven,“ prozradil k zásahu Robinson a již s úsměvem pokračoval: „Oni na to odpověděli, že z auta se všichni dostali, ale ne odsud.“ Tím “odsud“ byl myšlen nedaleký přenosný záchod.

Vystříhán z toalety

Situace na místě totiž byla zprvu nepřehledná: „Už ten hovor, volající o pomoc, byl zvláštní. Měl jsem s ohledem na šílené počasí spoustu dalších, právě probíhajících hovorů. V silném větru bylo velmi těžké pořádně komunikovat, spojení téměř nefungovalo, a tak jsem si vlastně nebyl jistý, do čeho jdu. Až do chvíle, než jsem na místo reálně dorazil.“

Přivolané síly na vyproštění nešťastlivce uvíznutého uvnitř mobilního WC použili stejnou metodu jako u vyprošťování z vozidla. Nejdříve uřízli část spadlého stromu, který toaletu poškodil, motorovou pilou, poté vytvořili otvor pro vyproštění přímo ze záchodové kabiny. Muž se z přenosné toalety dostal živ a zdráv, medici ho při vědomí naložili do sanitky a odvezli do nedaleké nemocnice.

Hasič Robinson podotkl, že měl uvíznutý muž velké štěstí. Pokud by totiž tak velký strom zasáhl přenosnou toaletu přímo, mohl celý incident skončit tragicky. Pro oba to byl velmi náročný den, ale díky tomu, že si muž vzal s sebou na záchod mobilní telefon, byl to náročný den se šťastným koncem. I vy se tedy raději občas ujistěte, že máte telefon po ruce opravdu za každé situace. Můžete si tím zachránit život.

