Nejpodivnější české názvy zvířat. Třeba klokanovi říkáme klokan, protože je přeci skokan

Proč nám nikdo na světě nerozumí? A víte, jaký je důvod toho, že se česky spousta zvířat řekne jinak než v širokém dalekém světě? Ono to svůj důvod má, tedy spíše člověka, který za to může. Kdo to je a proč způsobil takové malé "zmatení jazyků"?

Proč hroch? Protože slon...nesedí vám to? Ale je to tak

Čeština je opravdu velmi pozoruhodným jazykem. Není tak divu, že pro většinu cizinců je takřka nemožné se ho dokonale naučit. Nemyslíme tím jen složitá pravidla pravopisu se spoustou výjimek, ale hlavně i specifika. V našem jazyce je totiž také spousta originálních slov pro jevy, fenomény a tvory, kteří u nás v reálu vůbec nežijí. Naše řeč je výjimečná.

Zatímco prakticky po celém světě mají elefanta, hipotama a kangaru, my se chlubíme slonem, hrochem a klokanem. Koho vlastně tato prapodivná slova napadla a proč jsme v tomto ohledu takovou výjimkou?

Kdo za to může?

Za významnou část samozřejmě mohou obrozenci. V té době byl jazyk jednou z mála oblastí, kde se mohli Češi realizovat. A v tomto ohledu to opravdu nepodcenili. Čeština měla být originálním zcela jedinečným jazykem, a proto vymýšleli další a další slova, která toho měla docílit. Z dílen obrozenců pochází například slovo hroch.

Jan Svatopluk Presl byl rakouský a český vysokoškolský učitel, profesor zoologie a mineralogie na Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze a také jeden z nejvýznamnějších českých přírodovědců v rámci 19. století.

V českých zemích bylo pochopitelně hrochů ve středověku poměrně nedostatek, a tak nebylo potřeba takové slovo mít. Na rozdíl od slonů se ani neobjevovali v knihách. Takže jednoduše řečeno podobné slovo v našem jazyce neexistovalo.

Přišel s ním až Jan Svatopluk Presl, což byl významný český přírodovědec a také mimo jiné jeden ze zakladatelů Národního muzea. Tento muž si vzal za cíl vymyslet pro češtinu unikátní názvosloví pro rostlinstvo a zvířectvo. A protože ho docela dobře uživilo poslancování, měl dostatek času a sil, aby to opravdu udělal.

Vynikal sice ve velkém množství oborů, ale jazykověda to opravdu nebyla. Často si názvy zvířat jednoduše vymýšlel a někdy to dělal skutečně bizarně, což je zrovna případ hrocha. Toto slovo si odvodil od slova "roch", což byl název pro figurku válečného slona (někdy zastupoval figurku koně) v šachové hře. A protože čeština už název pro slona měla, použil Presl slona na hrocha: z rocha prostě udělal hrocha.

Nebohý klokan

Ještě zajímavějším způsobem vznikl klokan. Po celém světě mu totiž říkají kangaru - tento název pochází z jazyka australských domorodců. Jen čeština má klokana, a to opět díky Preslovi. Vyšel z toho, že klokan skáče, takže je to vlastně skokan. No, a od skokana už to byl jen maličký skok ke klokanovi.

U zebry máme vše mnohem jednodušší. Jde o slovo evropského původu (italsky zebro, francouzsky zébre, německy Zebra atd.). Čeština si ji prostě vzala za svou. O samotném původu slova se však stále vedou spory. Buď prý pochází z nějakého afrického jazyka, nebo z portugalského zebra, zebro znamenající "divoký osel".

Hlavolam jménem slon

Aby to bylo ještě více složité, ve staré češtině se často zvíře slon označovalo jménem velbloud. Slon je v tomto ohledu tak trochu výjimkou. Znaly ho už nejstarší národy, a to jak z bible, tak ze středověkých časopisů.

Toto slovo se v češtině objevuje tedy již od pradávna. Dodnes si ale nejsou jazykovědci úplně jistí, jak jen mohlo vzniknout. Nejpravděpodobnější verzí je ta, že slovo slon pochází od staročeského slovesa "sloniti se", což znamenalo opírat se. A proč tomu tak bylo? Podle středověkých cestovatelů totiž sloni spali ve stoje, a to proto, že nebyli schopní ohnout kolena. Spali tudíž ve stoje a opírali se přitom o stromy.

Druhá teorie zase odvozuje původ slova slon od slova "poklonit se". Další legenda totiž tvrdila, že slon je natolik inteligentní zvíře, že když člověk uvidí člověka, tak se před ním pokloní hlavou. Aby toho nebylo málo, jiní jazykovědci věří, že toto slovo mohlo přejít z turečtiny, protože je podobné tamnímu a(r)slan neboli lev, a nebo z řečtiny.

