Nejstrašidelnější les v Čechách: Les Bor je místo plné záhad a tragických událostí

Ti, kteří les znají, o něm hovoří s respektem. Noc plná děsivé atmosféry, kdy je na každém rohu cítit zvláštní energie, je pro toto místo charakteristická. Procházka lesem Bor údajně lidem způsobuje úzkosti a černé myšlenky, ale některé zase naplňuje touhou zažít něco neopakovatelného. Už v minulosti lze z dobových periodik vyčíst velké množství kriminálních činů a nehod, které les Bor přitahuje. Nemluvě o tajemných úkazech!

Mužský hlas, který vás pronásleduje, hudební melodie, která zní mezi stromy, a levitující postava muže s červeně zářícíma očima. Pojďte na prohlídku nejděsivějšího lesa v České republice.

Často opakovaný jev, který prožilo několik lidí najednou, je zvuk kroků v suchém listí nebo sněhu, aniž by byla viditelná jakákoliv postava.

Strom oběšenců

Jeden z nejvyhledávanějších mýtů je ten o stromu oběšenců. Zde je jen malá zmínka o několika sebevrazích. Když byl v Branišově roku 1927 otevřen nový luxusní hotel Praha, navštívil ho mladý pár, který se lesem vydal na výlet a už se nikdy nevrátil. Později je objevili oběšené v Branišovském lese (les Bor). Stejný strom krátce nato posloužil k sebevraždě další mladé ženě.

Když se místní obyvatel pan Kříž vydal na tradiční sběr dříví, rozhodl se inkriminovanou větev uříznout, rozřezat a spálit. Příběh se stal ještě tajuplnějším. Pan Kříž byl "potrestán" tím, že mu následkem úrazu ochrnula ruka. Strom byl údajně definitivně zničen, ale dodnes kolem dotyčného místa působí zvláštní aura. Někteří hovoří, že stále existuje a tajemný hlas kolem nabádá k sebevražedným myšlenkám. Tento strom má údajně na svědomí až stovky podobných úmrtí!

Okolnosti ohledně havárie UFO

Velmi zajímavý úkaz se stal v osmdesátých letech. Podle několika svědků mělo dojít k pádu žhavého objektu do míst Branišovského lesa. První domněnky hovořily o spadlém letadle, vystřelené raketě nebo o jiném druhu "běžné" nehody. Podobné teorie ale vyvrací to, co se následně po události odehrálo.

Speciální jednotky uzavřely celý prostor, do kterého nebyli puštěni ani vojáci, kteří les po válce využívali jako cvičiště a střelnici. Po roce úplného uzavření podezřelého prostoru zůstaly jen opálené stromy a žádné jiné stopy se nenašly. Absolutní informační embargo tedy rozvinulo nejrůznější teorie, kdy ta nejznámější hovoří o mimozemském objektu...

Podivná úmrtí se vyprávějí v souvislosti s místní vojenskou posádkou. Les je často ve složkách veden jako prokletý. Nejvíce spekulací rozvířil případ tří mrtvých vojáků. Jedna teorie hovoří o smrti po přestřelce, kdy je vystrašila hrůza vycházející z lesa. Druhá teorie se opírá o tvrzení, že šlo o oběti cvičení, kdy měli zneškodnit hlídku muničního skladu.

Pán lesa

Nejčastějším symbolem lesa Bor je zjevení Černého muže. Postava, která je nejvíce na hraně reality a sci-fi. Dlouhá řada svědků hovoří o tom, že viděli během hluboké noci vysokého muže s černým širokým kloboukem a dlouhým černým pláštěm. Nohy má nad zemí a vypadá, že se vznáší.

Svědci, kteří hovoří o hororovém setkání, celou situaci popisují tak, že za zvuku flétny a prudkého ochlazení se v rychlých pohybech objeví postava Černého muže. Místní lidé ho korunovali na pána lesa, protože o jeho výskytu hovoří mnoho svědků. Pohádka pro děti, nebo fikce?

Les, který nikdy nespí

Jedno z nejstrašidelnějších míst v České republice je dodnes očarováno dlouhou řadou záhad a podivných událostí. Místo, které je skoro až magnetem na historky na hraně reality a fikce, nenechá nikoho, kdo místo navštíví, úplně v klidu. Zvláštní energie, která z místa dýchá, přitahuje senzibily z celé republiky.

Někteří záměrně vyhledávají negativní energii kolem údajného stromu oběšenců, aby zde ve spánku zažili něco mimo běžné lidské vnímání. Stejně tak lovci paranormálních jevů nenašli lepší místo na zkoumání děsivých úkazů. Faktem ale zůstává, že obrovské množství různých nehod a tragických událostí dokazuje, jak zvláštní místo tento les je.

Zdroj: dvojka.rozhlas.cz, Česká televize

