Konec barů a restaurací: Pro řadu z nich je nařízení zavřít v deset večer likvidační, co na to kandidáti na hejtmana?

Předseda české vlády Andrej Babiš se ještě pár týdnů zpátky chlubil, jak se od nás učí pandemii zvládat celý svět. Pokud to vůbec někdy platilo, tak dnes je tomu přesně naopak. Česká republika je jednou z nejhůře postižených zemí v Evropě. Kde se stala chyba? Zaspala opět vláda tak, jako tomu bylo na jaře? Ale hlavně - "přežijí" podniky další omezení? Zeptali jsme se politiků, kteří budou v nadcházejících volbách kandidovat na post hejtmana či hejtmanky.

Kvůli pandemii koronaviru musí podniky nově zavírat nejpozději ve 22 hodin, což je po úplném zavření na jaře další rána. Kdy se podle vás restaurace, bary apod. zotaví a jaké podmínky by musely být splněny, aby se tak stalo?

Petra Pecková (STAN, Středočeský kraj)

To je spíš otázka pro vládu. Každopádně její pomoc nejen hospodským byla komplikovaná, pomalá a někdy i neefektivní. Mnozí podnikatelé musejí vracet stovky tisíc z programu Antivirus kvůli nesmyslné a snadno přehlédnutelné podmínce "Nejdřív zaplať odvody, pak čerpej". Od těch, kdo měli automaticky nastavenou platbu odvodů na 18. v měsíci, nikdy se v ní nezpozdili, ale podpora jim přišla 15., chce stát peníze zpět. Vládní strany se k drobným podnikatelům chovají macešsky dlouhodobě a koronavirus bohužel některé připravil nejen o zbytek iluzí, ale i o obživu. Prosila bych stát o víc rozumu.

Martin Kupka (ODS, Středočeský kraj)

Nechci spekulovat o dopadu tohoto opatření. Respektuji, že je třeba zpomalit strmý růst počtu pacientů, kteří vyžadují intenzivní péči v nemocnicích a připojení na ventilátory. Pro majitele hospod to rozhodně není dobrá zpráva. Snad by se dala přežít, kdybychom všichni mohli mít důvěru, že současná opatření budou skutečně platit jen 14 dní. Ve skutečnosti to může být delší období. Proto by stát měl připravit cestu, jak nahradí barům a restauracím ušlé zisky.

Jan Jakob (TOP 09, Středočeský kraj)

Pro pohostinství a tradiční pivovarnictví je to velká rána. Proto navrhujeme odškodňovací zákon, který by na rozdíl od krizového zákona jasně stanovil podmínky pomoci od státu. Jednalo by se o odškodnění v rámci fixních nákladů. Pokud by byla podnikatelská činnost zastavena úplně, bylo by odškodnění ve výši 100 % fixních nákladů, pokud jen omezena, ve výši 50 %. Některé restaurace již nyní své provozy zavírají. Je potřeba zavést taková opatření, aby jich přežilo co nejvíce.

Zdeněk Štefek (KSČM, Středočeský kraj)

Nejen pro tyto subjekty je nejhorší určitá nejistota – nevědí, jak se bude vyvíjet situace v nejbližším roce, jaká opatření ještě přijdou, ani jaké náplasti budou firmám i zaměstnancům poskytovány. To vše ale má být součástí řešení - známá mají být předem opatření při různých variantách vývoje, ale známá a pevná mají být i opatření podpory zaměstnanců i podnikatelů. Pak budou mít i restaurace a bary podklady k rozhodování o své budoucnosti. Zároveň je důležité garantovat bezpečí v podnicích a podpořit domácí cestovní ruch – třeba provázaností služeb, vouchery. Návrat k „normálu“ bude ale pomalý.

Jiří Snížek (Piráti, Středočeský kraj)

Některé bohužel nikdy, bude to pro ně likvidační. Je to selhání vlády, která neposílila krajské

hygienické stanice (KHS), přestože si na to draze koupila čas za půl bilionu korun a tento dluh budou splácet ještě naše děti. Vládě se nedaří oddělit přenašeče viru od zbytku populace a musí zavádět plošná opatření. Cítím velkou bezmoc, ale věřím voličům, že přesně ví, kdo je za situaci České republiky v čase pandemie zodpovědný. My, Piráti, navrhujeme a doporučujeme personálně posílit KHS, aby se dařilo informovat nakažené o tom, že jsou nakažení, a aby byly vytrasovány všechny kontakty nakažených. Zároveň prosím všechny, aby si do telefonu nainstalovali aplikaci eRouška, která upozorňuje, že jste přišli do kontaktu s nakaženým, a je na vás, jak s touto informací naložíte.

Marian Jurečka (KDU-ČSL, Olomoucký kraj)

Jsme v situaci, kdy nás naprosto nešťastné a nekompetentní rozhodnutí pana premiéra z 21. srpna přivedlo do současné epidemiologické krize. Důsledkem je zavírání restaurací apod. Vůbec neumím odhadnout, kdy a jak se z toho celý sektor služeb včetně gastronomie dokáže postavit na nohy, protože nevíme, jak dlouho budou nastavená opatření trvat. Rozhodně si ale myslím, že by stát měl pomoci těm, kterým tímto způsobem omezuje podnikání a snižujeme jim možnost mít příjem. Udělám maximum, ať už jako poslanec, nebo případně jako hejtman, aby takto postižení podnikatelé pomoc dostali.

Petr Gazdík (STAN, Zlínský kraj)

Některé se možná nezotaví vůbec. Pro mě je podstatná otázka „proč?“ - změnil by se nějak režim po 22. hodině? Nebo do 22. hodiny to nevadí, po ní už ano? Tady přece vůbec nejde zdaleka jen o restaurace a bary - my musíme být přesvědčeni, že daná opatření mají smysl. Ale vláda ani nikdo jiný se naprosto nesnaží, abychom restriktivní opatření vzali za své.

Lukáš Mareš (Piráti, Jihočeský kraj)

Těžko sčítat zajíce, když hon ještě neskončil. Myslím si, že druhá vlna bude ještě sílit a přijdou proto přísnější opatření než zavíračka v deset. Je trestuhodné, jak se vláda zachovala během léta. Místo aby se připravovala na druhou vlnu, tak spala. Místo aby zvyšovala kapacity testování, posilovala trasování a hlavně připravovala nemocnice na druhou vlnu po technické a hlavně personální stránce, tak spala. A teď to dopadá na provozovatele podniků. Vláda selhala, má proto nést odpovědnost. Myslím si, že by měla podpořit provozovatele podniků přímo. Pokud na to ještě budou v rozpočtu peníze.

Jan Vitula (TOP 09, Jihomoravský kraj)

Dle mého názoru se z této situace budou restaurace a jiné podniky vzpamatovávat velmi dlouho. Některé se z toho možná nevzpamatují vůbec. Spolu pro Moravu jako jediná strana zveřejnila již před létem plán, jak se s touto situací vypořádat. Spočívá v návrhu na podpoře z úrovně jak kraje, tak měst. Samozřejmě ale bude muset být prodloužena podpora z úrovně státu. Tak rozsáhlý problém totiž není kraj schopen řešit sám.

Michaela Matoušková (STAN, Pardubický kraj)

Doba zotavení bude záležet na tom, zda nás ještě čekají další zákazy a příkazy. Podnikatelé v oboru stravování to mají velmi těžké. V této nejisté době bych se zaměřila na dovoz jídla domů, objednání po internetu nebo telefonem. Je důležité udržet jak podniky, tak i určitou možnost komfortu si jídlo objednat do svého domova. Vhodné by bylo přijmout hygienická opatření např. v podobě hloubkové desinfekce prostor (ozónem, suchou mlhou) po každém dni provozu, plus běžné desinfikování stolů, madel, klik atd., aby se nemusel provoz omezovat. Případné větší rozestupy mezi stoly by byly řešením.

Dan Ramzer (ODS, Liberecký kraj)

Některé podniky díky chaotickému nastavení vládních opatření už zkrachovaly a vláda ČR půl roku zaspala. Místo toho, aby jasně nastavila pravidla pro nás všechny a vymáhala je, neudělala nic. Pohostinství se z toho nemusí zotavit už nikdy, jak se tomu stalo po poslední krizi z let 2009 - 2011, kdy zavřeli a už neotevřeli ti nejzranitelnější.

Josef Šedlbauer (platforma Pro Krajinu, Liberecký kraj)

Provoz restaurací a barů se k předchozímu stavu nevrátí ještě dlouho, dost možná vůbec. Udrží se ti, co přijdou s novými nápady, jak se dostat k zákazníkům, což se ukázalo už na jaře. Kromě státních programů pro podnikatele a OSVČ má smysl se na úrovni měst a krajů postarat zvlášť o podniky, které jsou zároveň důležité pro místní kulturu, jako např. hudební kluby. V Liberci jsme pro ně prosadili program na úlevu od nájmů a ve spolupráci s dalšími obcemi chceme podobný program i na úrovni kraje.

Lukáš Dubec (Piráti, Jihomoravský kraj)

Nedokážu předjímat, kdy se z toho restaurace, bary apod. zotaví a zda třeba některé vůbec. Nelze odhadnout, jak dlouho budou opatření trvat a jak se budou ještě měnit. Věřím ale v šikovnost podnikatelů a taky tomu, že se ekonomika opět postaví na nohy. Jenže kvůli tomu, že chybí nějaký jasný plán ze strany vlády z pohledu coronavirových opatření, se bohužel nedá ani na takovou situaci pořádně připravit. Nevíme, co se bude dít a hlavně za jakých podmínek. A to právě z pohledu opatření ze strany vlády. Doufám, že je vláda připravena opět poskytnout postihnutým podnikatelům finanční kompenzace.

Martin Klika (ČSSD, Ústecký kraj)

Zotavení bude pro mnohé podniky velice těžké, to je zřejmé už dnes. V našem kraji není většina podniků závislá na turistech, jako je tomu třeba v Praze nebo v jiných turistických krajích. U nás tedy bude rozhodující chování domácích spotřebitelů. Bohužel lze jen těžko odhadnout, kdy se situace vrátí do starých kolejí. Klíčové bude především to, jak budeme všichni dodržovat doporučení epidemiologů a kdy se tak začne situace s počtem nakažených zase stabilizovat. Už nesmíme znovu podcenit opatření. Bohužel se ale zdá, že nás čeká těžká zima. Návrat do normálního života je teď na nás všech.

Ivana Bartošová (KDU-ČSL, Plzeňský kraj)

Vnímáme výrazné ohrožení ekonomiky, zejména v oblastech, které jsou dotčeny rozhodnutím vlády. Některé podniky, např. bary a restaurace poblíž kulturních institucí, kam jsou lidé zvyklí chodit později, to může zcela ochromit. Krajská samospráva nemůže tyto podniky nijak podpořit, je na vládě, zda přijme kompenzační opatření, která postačí ke stabilizaci chodu zmíněných zařízení.

KAM DÁL: Absurdní život v Babišstánu: Premiér v těžké defenzivě, jeho manželka kácí státní lesy a šikana podnikatelů.