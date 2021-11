Pes jí připravil o část obličeje. Snaží se vrátit do normálního života, snad se povedou další operace

Ke zranění, které jí změnilo celý život, došlo 3. listopadu 2020. V té době měla shodou okolností poprvé účinkovat v televizní reklamě, z toho ale kvůli útoku sešlo. Brooklyn se ale nevzdává, pevně věří tomu, že tohle není konec její herecké a modelingové kariéry, ale její začátek.

Svým fanouškům na YouTube prozradila, že se chystá na operaci, která jí bude moci nahradit chybějící horní ret. Dlouhá rekonvalescence, která se po operaci předpokládá, bude ale vyžadovat, aby mimo jiné jedla jen hadičkou.

„Jsem strašně ráda za to, že mám naději, že se můj život vrátí do normálu. Vůbec se mi ale nechce znovu podstupovat celý proces hojení. Musíte při něm zkrátka úplně zastavit svůj život,“ svěřila se Brooklyn.

„To pro mě bude hodně těžké. Já jsem totiž hodně aktivní člověk, ráda sportuji a toho se budu muset na nějaký čas vzdát. Také to není úplně lehké ani po psychické stránce,“ vysvětlila.

Brooklinn nebude po operaci schopna hýbat ústy, určitý počet dní proto bude muset vydržet pouze na tekuté stravě a s hadičkou zavedenou do nosu.

Její ret se jí lékaři budou snažit obnovit pomocí kůže z její vlastní paže. Rozhodně to ale nebude lehký úkol. Brooklinn dokonce trvalo rok, než vůbec našla lékaře, který by byl ochotný se takto náročné operace ujmout. „Není to totiž jen o tom, že se vezme kůže z těla a dá se na obličej,“ vysvětlila dívka. Ke rtu také musí proudit krev, aby obnovená část obličeje po operaci neodumřela.

Brooklinnina operace proběhla 17. listopadu. O tom, jak dopadla, se ale zatím ještě nevyjádřila. Desítky tisíc jejích sledujících napjatě čekají a drží jí palce.

Zdroj: Daily Star

