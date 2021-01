Koloc o Lopraisových sexistických narážkách na jeho dcery: Takové jednání nemá v profesionálním sportu co dělat

Ve videu, které uniklo z kabiny posádky trucku Aleš Loprais nejprve řeší, že mu "už potřetí stojí ocas." Což se dá před startem etapy možná pochopit, je to prostě pecka vzrušení. Kdyby zůstalo jen u této průpovídky, dalo by se tomu zasmát a jít dál.

Loprais však pokračoval: Hele, vpravo jde černoška z Roudnice.“ K tomu jeho palubní mechanik Petr Pokora dodal: „Jedna je docela plochá a sjízdná, druhá ne.“

Rasistické komentáře nemohou být tolerovány

Spustila se tím vášnivá debata, zda jsou takové poznámky na místě nebo ne. Sám Loprais se později za sexuální narážky na děti Koloce, která zná od dětství, omluvil. Řada lidi i institucí však jeho chování odsoudila. Například Mezinárodní automobilová federace má komentáře za "nechutné a ponižující".

Jasně se k tomu postavil například i promotér evropského šampionátu tahačů: „Rasistické a sexistické komentáře, které se objevily na palubních záběrech konkurenčního týmu z jiné série motoristického sportu, nemohou a nebudou tolerovány. Pro tyto postoje není místo v motoristickém sportu ani ve společnosti.“

Dcerám dávám plnou podporu

A jak to mají dnes oba pánové, vyříkal si to s ním šéf stáje Buggyra Racing? „S Alešem si nemám co vyříkávat. Jeho verbální exces se dotýká dcer, nikoli mě. Dcerám dávám plnou podporu na řešení situace dle jejich úvahy. Toto je osobní rovina,“ vysvětloval pro Čtidoma.cz Koloc s tím, že pak je tu ještě rovina sportovní.

„Tam není třeba opakovat, že jednání Aleše nemá v profesionálním sportu co dělat. Já nemám chuť ani čas někoho přesvědčovat o opaku.“ No, na pivo spolu asi nepůjdou...

