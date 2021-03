Matka dětí Eltona Johna v utajení. Homosexuální pár vychovává bez problémů dva potomky

Ve svém životopise Elton John uvádí, že na klavír začal hrát už ve čtyřech letech. Od svých jedenácti dokonce studoval na Royal Academy of Music. Původním jménem Reginald Kenneth Dwight si v roce 1972 změnil úředně jméno na Elton Hercules John, ale své velmi neobvyklé prostřední jméno moc často nepoužívá.

Peníze a hudba

Elton John si za hudební kariérou šel nekompromisně a už od svých šestnácti let si hraním na klavír přivydělával v hospodách a také jako doprovod v různých kapelách. Jeho talent čekal na úspěch a musel snášet vlnu neúspěchů, které způsobil jeho zavalitý vzhled a brýle.

Dle všeho povrchně nezapadal do toho, co hudební studia od popových zpěváků vyžadovala, a tak začal skládat různé balady pro jiné hudebníky. U toho nevydržel dlouho a začal skládat pro sebe. Vznikly tak hity, kterého ho proslavily po celém světě. Ty nejvýraznější jsou bezpochyby Rocket man a Your song ze začátku 70. let.

Homosexuální manželství

Elton John se proslavil také excentrickým vystupováním a pestrobarevnými kostýmy na pódiu i mimo koncertní vystupování. Otevřeně se hlásí k homosexualitě a v roce 2005 vstoupil nejdříve do registrovaného partnerství a následně v roce 2014 vstoupili do oficiálního manželského svazku s o patnáct let mladším Davidem Furnishem.

Homosexuální pár dokonce vychovává dvě děti, které porodila vždy stejná žena, která žije v přísném utajení. Lačná britská média nikdy nepřišla na její identitu. Elton John svého obrovského úspěchu využívá pro dobrou věc. Jenom v rámci pomoci s nemocí AIDS věnoval přes 300 milionů liber.

